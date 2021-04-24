Saturday is National Prescription Drug Takeback Day

State and government leaders are asking the public to mitigate drug addiction and overdose deaths.
The National Prescription Drug Take Back Day allows individuals to safely dispose of unneeded and expired prescription drugs.
A national survey conducted in 2019 found that 9.7 million people misused prescription pain relievers, 4.9 million misused prescription stimulants, and 5.9 misused prescription tranquilizers.
"Take Back Day" is taking place Saturday, April 24 between 10:00 am and 2:00 pm. A list of locations in the Salt Lake area can be found below, or click here to find a collection site near you.
BOUNTIFUL POLICE
SMITH'S MARKETPLACE
555 S 200 W, BOUNTIFUL, UT 84010
CENTERVILLE POLICE DEPARTMENT
CENTERVILLE CITY HALL
250 N MAIN ST, CENTERVILLE, UT 84014
CLEARFIELD POLICE DEPARTMENT
CLEARFIELD CITY MUNICIPAL BUILDING LOBBY
55 STATE ST, CLEARFIELD, UT 84015
CLINTON POLICE DEPARTMENT
WALMART
1632 N 2000 W, CLINTON, UT 84015
DAVIS COUNTY SHERIFF'S OFFICE
SMITH'S
217 N 2000 W, WEST POINT, UT 84015
FARMINGTON POLICE DEPARTMENT
SMITH'S
1316 N FRONTAGE RD W, FARMINGTON, UT 84025
HILL AIR FORCE BASE
BASE EXCHANGE
430 HILL BLVD, LAYTON, UT 84041
KAYSVILLE POLICE DEPARTMENT
SMITH'S
1370 W 200 N, KAYSVILLE, UT 84037
LAYTON POLICE DEPARTMENT
SMITH'S
1170 E GENTILE ST, LAYTON, UT 84040
MORGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
MORGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE
48 W YOUNG ST, MORGAN, UT 84050
SALT LAKE CITY POLICE DEPARTMENT
PIONEER PRECINCT
1040 W 700 S, SALT LAKE CITY, UT 84104
SANDY CITY POLICE DEPARTMENT
SANDY POLICE DEPARTMENT
10000 S & CENTENNIAL PKWY, SANDY, UT 84070
SOUTH JORDAN POLICE DEPARTMENT
SOUTH JORDAN PUBLIC SAFETY BLDG
10655 S REDWOOD RD, SOUTH JORDAN, UT 84095
SOUTH SALT LAKE POLICE DEPARTMENT
WALGREENS (NORTH PARKING LOT)
3250 S 700 E, SOUTH SALT LAKE, UT 84106
SUNSET POLICE DEPARTMENT
SMITH'S
200 W 1300 N, SUNSET, UT 84015
SYRACUSE POLICE DEPARTMENT
SMITH'S FOOD AND DRUG
951 W 1700 S, SYRACUSE, UT 84075
TOOELE CITY POLICE DEPARTMENT
WALMART
99 W 1280 N, TOOELE, UT 84074
TOOELE COUNTY SHERIFF'S OFFICE
SOELBERG'S MARKET
6727 UT-36, TOOELE, UT 84074
UNIFIED POLICE DEPARTMENT – MIDVALE
UNIFIED POLICE DEPARTMENT – MIDVALE
7912 S MAIN ST, MIDVALE, UT 84047
UNIFIED POLICE DEPARTMENT – KEARNS
HARMONS PARKING LOT
4872 W 6200 S, KEARNS, UT 84118
UNIFIED POLICE DEPARTMENT OF SALT LAKE – MAGNA
CHURCH PARKING LOT
3084 S 8400 W, MAGNA, UT 84044
WEST JORDAN POLICE
WEST JORDAN POLICE DEPARTMENT
8040 S REDWOOD RD, WEST JORDAN, UT 84088
WEST VALLEY POLICE DEPARTMENT
CVS PHARMACY
3148 W 3500 S, WEST VALLEY CITY, UT 84119