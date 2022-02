Smith's Chef Jeff Jackson Recipe

Arepas de Queso with Creamy Cilantro Sauce

Arepas de Queso

2 c. precooked cornmeal

1 Tbsp. butter, melted

1/4 tsp. salt

2 1/2 c. warm water

1 c. melting cheese

1/2 c. queso fresco

1 or 2 Tbsp. cooking oil for frying

Creamy Cilantro Sauce

1 1/2 c. mayo

4 garlic cloves, smashed

1/4 c. cilantro leaves

Juice of 1 lime

1/4 tsp. salt or to taste

