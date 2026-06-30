Check out all of Utah's new license plates
Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Photo by: Utah Division of Motor Vehicles