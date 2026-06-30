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Check out all of Utah's new license plates

Martin Luther King.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles NBA Jazz.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles No More Homeless Pets.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles RSL.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Pearl Harbor Survivor.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Purple Heart .png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles POW.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Public Education Support.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Search and Rescue.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Salt Lake Community College.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Soil Conservation.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Share the Road.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Snow College.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles SUU.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles University of Utah Academic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles University of Utah Athletic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Utah State University Athletic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Utah State University Academic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Utah Housing Opportunity.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Utah Tech University.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Utah Valley University.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Air Force.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran American Legion.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Army.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Coast Guard.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Combat Action Army.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Combat Air Force Combat Medal.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Combat Marine and Navy.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Combat Infantry Army.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Disabled.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Navy.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran Marines.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Weber State University Athletic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Veteran National Guard.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Weber State University Academic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Wildlife Elk.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Westminster University.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Western Governors University.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Wildlife Kestrel.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Wildlife Mule Deer.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Wildlife Trout.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Amateur Radio.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Womens Suffrage.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Zion National Park.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Autism Awareness.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Boy Scouts of America.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles BW Historic Black.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Boys and Girls Clubs.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles BW White.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles BYU Academic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles BYU Athletic.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Cancer Research.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Civil Air Patrol.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Childerns Issues.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Disabled Person.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Donate Life.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Ensign College.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Everyone Outdoors.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Emergency Medical Technician.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Farm Vehicle.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Firefighter.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Fraternal Initiatic Order.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Great Salt Lake.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Gold Star.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Honoring Heroes.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Humanitarian Service.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Law Enforcement Memorial.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles Live On.png Photo by: Utah Division of Motor Vehicles

Check out all of Utah's new license plates

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  • Martin Luther King.png
  • NBA Jazz.png
  • No More Homeless Pets.png
  • RSL.png
  • Pearl Harbor Survivor.png
  • Purple Heart .png
  • POW.png
  • Public Education Support.png
  • Search and Rescue.png
  • Salt Lake Community College.png
  • Soil Conservation.png
  • Share the Road.png
  • Snow College.png
  • SUU.png
  • University of Utah Academic.png
  • University of Utah Athletic.png
  • Utah State University Athletic.png
  • Utah State University Academic.png
  • Utah Housing Opportunity.png
  • Utah Tech University.png
  • Utah Valley University.png
  • Veteran Air Force.png
  • Veteran American Legion.png
  • Veteran Army.png
  • Veteran Coast Guard.png
  • Veteran Combat Action Army.png
  • Veteran Combat Air Force Combat Medal.png
  • Veteran Combat Marine and Navy.png
  • Veteran Combat Infantry Army.png
  • Veteran Disabled.png
  • Veteran Navy.png
  • Veteran Marines.png
  • Weber State University Athletic.png
  • Veteran National Guard.png
  • Weber State University Academic.png
  • Wildlife Elk.png
  • Westminster University.png
  • Western Governors University.png
  • Wildlife Kestrel.png
  • Wildlife Mule Deer.png
  • Wildlife Trout.png
  • Amateur Radio.png
  • Womens Suffrage.png
  • Zion National Park.png
  • Autism Awareness.png
  • Boy Scouts of America.png
  • BW Historic Black.png
  • Boys and Girls Clubs.png
  • BW White.png
  • BYU Academic.png
  • BYU Athletic.png
  • Cancer Research.png
  • Civil Air Patrol.png
  • Childerns Issues.png
  • Disabled Person.png
  • Donate Life.png
  • Ensign College.png
  • Everyone Outdoors.png
  • Emergency Medical Technician.png
  • Farm Vehicle.png
  • Firefighter.png
  • Fraternal Initiatic Order.png
  • Great Salt Lake.png
  • Gold Star.png
  • Honoring Heroes.png
  • Humanitarian Service.png
  • Law Enforcement Memorial.png
  • Live On.png

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Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
Utah Division of Motor Vehicles
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