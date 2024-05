¿Que hacer cuando un operador del 911 no habla tu idioma?

Prev Next

Posted at 2:52 PM, May 24, 2024

SALT LAKE CITY — Cuando la mayoría de nosotros llamamos al 911, confiamos en que alguien responderá y estará listo para ayudar. Pero, ¿qué sucede cuando usted y el operador del 911 no hablan el mismo idioma? A principios de este año, un hombre que solo hablaba español llamó al sistema para denunciar un intento de secuestro de un niño. Una solicitud de registros abiertos realizada por Fox 13 News muestra el proceso en el que se toma un informe en el que la persona que llama y el operador no hablan el mismo idioma. Escucha abajo los primeros segundos de la llamada 911 que FOX 13 pudo adquirir cuando la persona llamando pregunto si el operador hablaba Español: Llamar al 911 con la barrera del idioma Debido a que el hombre solo hablaba español, el centro de comunicaciones de emergencia de salt lake valley (vecc) tuvo que conectarse a un sistema de traducción. Mire el reloj en la parte superior de la pantalla. La llamada tarda 30 segundos en conectarse, durane ese tiempo, el hombre siguió a la persona sospechosa de intentar secuestrar al niño, al tiempo que transmitía información que posiblemente podría ayudar a la policía. Aqui esta como se escucho cuando el operador conecto la llamada a una linea de traducción, indicando que la persona llamando necesita un traductor: Using a translation system Más tarde, la policía pudo realizar un arresto debido a que la persona que llamó dio una matrícula, pero la llamada duró casi 7 minutos con intercambios entre la persona que llamó, el traductor y el despachador, a menudo con los tres hablando entre sí. "Cuando las personas llaman al 911, a menudo no tienen ese tiempo, y un minuto, dos minutos, puede significar vida o muerte en esta situación", dijo Andrea Jiménez-Flores, analista de derechos de inmigrantes de la ACLU de Utah. En un informe de 2022, la aclu analizó las políticas de las agencias policiales de utah que supervisan las interacciones con personas que se consideran que tienen un 'dominio limitado del inglés’ CUESTIONANDO A LA COMUNIDAD DJ Oscar Correa of La Rey 107.1 pidio a sus seguidores en el aire y redes sociales compartir sus experiencias llamando al 911: Asking the community Miembros de la comunidad respondieron en redes sociales compartiendo sus experiencias llamando al 911: FOX 13 News After putting out a call on the air and on social media, DJ Correa recieved several comments from listeners on their experiences with 911. Durante una visita a la estación de radio local La Rey 107.1 en Salt Lake City, FOX 13 News se enteró de las experiencias de la comunidad hispana local al lidiar con situaciones similares que involucran al 911. Un radio escucha compartió la historia de cuando una vez llamó al 911 para ayudar a una persona necesitada y terminó esperando más de lo que le dijeron y sintió que el idioma había influido en la demora. ¿QUIÉN ATIENDE LLAMADAS AL 911 PARA EL CONDADO DE SALT LAKE? VECC es uno de los dos principales puntos de respuesta de seguridad pública del condado de Salt Lake, el otro es el 911 de Central Utah. Por sí solo, VECC recibe alrededor de 500,000 llamadas de emergencia cada año y más de un millón de llamadas en total. "En realidad, somos el centro de despacho del 911 más grande de Utah", dijo Ivan Whitaker, director ejecutivo de VECC. Robin Garrett, quien atiende llamadas al 911, a menudo se ha topado con personas que no hablan inglés. Dijo que ese tipo de llamadas aumentan el estrés de la situación. "Un poco, porque no estoy seguro de que sepas qué tan emergente es en ese momento", dijo Garrett. "Y necesito tratar de obtener esa información. Así que es un poco tenso y solo intento llegar a lo que necesita la persona que llama. Entonces, primero, hay que averiguar qué idioma necesita". USO DE UN SISTEMA DE TRADUCCIÓN Actualmente existe un sistema en VECC para detectar un idioma específico. "Si hablan otro idioma, podemos presionar fácilmente el botón y la línea de idioma de conferencia y conseguir un intérprete en la línea", explicó Whitaker. VECC tiene un contrato con una empresa externa llamada CyraCom International para proporcionar un intérprete que brinde servicios de idioma y traducción para llamadas al 911 en idiomas distintos del inglés y del español. Los intérpretes pueden estar ubicados en cualquier parte del país o del mundo. Pero ese proceso de traducción no siempre es instantáneo debido a varios protocolos y pasos que siguen. En el centro de llamadas hay 120 despachadores, de los cuales aproximadamente el 13 por ciento son bilingües. Ser bilingüe en español e inglés no es un requisito del VECC y los solicitantes no reciben incentivos si hablan un idioma secundario. El español es el segundo idioma más hablado en el estado, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah. "El español fue el servicio de interpretación más utilizado", dijo Jiménez-Flores. "Y con eso, en 2020, utilizaron aproximadamente 84.000 minutos. Y cuando pensamos en la duración de las llamadas al 911, esos minutos suman tantas llamadas.” El informe de la ALCU de Utah señala que el condado de Salt Lake tiene más de 70.000 hablantes con dominio limitado del inglés, lo que significa que hablan inglés menos que "muy bien", y alrededor de 50.000 de esos residentes hablan español, y otros 20.000 hablan otro idioma. Jiménez-Florez afirma que hay una falta de fondos para que las agencias policiales y los centros de despacho tengan personal bilingüe o intérpretes en su personal. "Al final del día, eligen ahorrar dinero en lugar de salvar vidas", dijo. La demanda de acceso a mayores servicios lingüísticos en las fuerzas del orden no ocurre sólo en Utah. Ciudades de América del Norte están buscando despachadores multilingües adicionales. Los servicios de emergencia en El Paso, Texas, requieren que quienes llaman al 911 hablen inglés y español con fluidez. Requerimientos de los servicios de emergencia en El Paso, Texas FOX 13 News Emergency Services in El Paso, Texas requires its 911 call takers to be fluent in English and Spanish. Sin embargo, Jiménez-Flores señala que contratar a alguien que sea bilingüe no debería ser el único criterio. "El hecho de que seas bilingüe no significa necesariamente que puedas ofrecer interpretación, por lo que deben estar certificados y calificados", agregó. Actualmente, VECC está promoviendo carreras de despachadores en las escuelas locales. "Ésta es una carrera excelente para ellos, o una puerta de entrada", explicó Whitaker. "Por eso quiero trabajar con los consejeros de la escuela secundaria para poder introducir esto como una carrera y así tener más diversidad también". El DJ de La Rey 107.1, Oscar Correa, cree que es posible que la falta de despachadores multilingües del 911 sea una señal de que VECC y otros centros no se están dirigiendo a la demografía adecuada. Después de hacer un llamado en su programa de radio, Correa dice que recibió múltiples comentarios en sus plataformas de redes sociales preguntando cómo y dónde las personas podían postularse para puestos de despachador del 911. Miembros de la comunidad le preguntaron en linea a DJ Correa como ser un operador de 911? FOX 13 News After asking his listeners on the air waves and on social media about their experiences with 911, many listeners responded with queries of how to become a 911 dispatcher. "Hay tantas personas capaces de trabajar como despachadores del 911, personas que hablan español e inglés y que podrían trabajar para VECC, pero tal vez su mensaje no llega a los lugares donde la comunidad hispana de Salt Lake recibe sus noticias o información. ", dijo Correa. La ACLU de Utah dice que la única opción es ser proactivo en la contratación de personas bilingües que atiendan llamadas. "Estas son situaciones de vida o muerte", dijo Jiménez-Flores, "y un minuto puede significar el fin de la vida de alguien. E incluso cuando no hay tanto en juego, las personas merecen igual acceso a todos los servicios disponibles. " ——————————— Otros requerimientos, segun el Dispatcher Training Act , requieren que cada aplicante demustre alguna criteria para la ciudadanía, tener por lo menos 18 años de edad, tener un high school diploma or GED, pasar un examen de drogas y una puebra de fondo, y pasar una evaluacion psychriatica. Ya empleados, entro otras certificaciones, todos los tomadores de llamadas tienenen como requerimiento tener un certificado de Emergency Medical Dispatch (EMD).

