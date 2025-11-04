Today's foodie findings are in Salt Lake City & American Fork

Salt Lake Foodie takes us to "Nutritious Bowl" in Salt Lake City and "Mr. and Mrs. Crab" in American Fork for this week's foodie findings.
At "Nutritious Bowl", he recommends:
Beef Skewers
Nutritious Bowl
Tikki Masala
At "Mr. and Mrs. Crab", he recommends:
BIG EATS Combo
½ lb. Snow Crab Legs, ½ lb. Shrimp, ½ lb. Green Mussels, ½ lb. Blue Mussels,½ lb Crawfish, ½ lb. Sausage
Create your own boil – add a lobster tail, blue crab, etc
MR. & MRS. CRAB SPECIAL and GARLIC BUTTER seasoning
Lobster Bisque
