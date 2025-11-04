Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Today's foodie findings are in Salt Lake City & American Fork

Hope you're hungry: Here are this week's foodie findings.
Salt Lake Foodie takes us to "Nutritious Bowl" in Salt Lake City and "Mr. and Mrs. Crab" in American Fork for this week's foodie findings.

At "Nutritious Bowl", he recommends:
Beef Skewers
Nutritious Bowl
Tikki Masala

At "Mr. and Mrs. Crab", he recommends:
BIG EATS Combo
½ lb. Snow Crab Legs, ½ lb. Shrimp, ½ lb. Green Mussels, ½ lb. Blue Mussels,½ lb Crawfish, ½ lb. Sausage
Create your own boil – add a lobster tail, blue crab, etc
MR. & MRS. CRAB SPECIAL and GARLIC BUTTER seasoning
Lobster Bisque

