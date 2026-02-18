Smart Cart: Turkey Meatballs + Spaghetti

Turkey Meatballs + Spaghetti

Serves: 5

Serving size: ~1 heaping cup

Ingredients:



Ground turkey (93% lean)

Spaghetti

Marinara sauce

Parmesan (8 oz)

Eggs (1 dozen)

Breadcrumbs

Green beans (fresh)

Garlic bulb

Fresh parsley (optional)

Estimated Total Grocery Cost: ~$16.50 - $22.00 for a family of 4 (~$4.10 - $5.50 per person)

Restaurant Comparison (Salt Lake City Italian Restaurants):

- Casual pasta plate: $10-$13 per person

- Sit-down popular place: $20-$30+ per person

- Homemade meal is ~1/4 to 1/3 the cost of eating out