Smart Cart: Turkey Meatballs + Spaghetti

Turkey Meatballs + Spaghetti
Serves: 5
Serving size: ~1 heaping cup
Ingredients:
- Ground turkey (93% lean)
- Spaghetti
- Marinara sauce
- Parmesan (8 oz)
- Eggs (1 dozen)
- Breadcrumbs
- Green beans (fresh)
- Garlic bulb
- Fresh parsley (optional)
Estimated Total Grocery Cost: ~$16.50 - $22.00 for a family of 4 (~$4.10 - $5.50 per person)
Restaurant Comparison (Salt Lake City Italian Restaurants):
- Casual pasta plate: $10-$13 per person
- Sit-down popular place: $20-$30+ per person
- Homemade meal is ~1/4 to 1/3 the cost of eating out