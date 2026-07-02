Trolley Square briefly evacuated after gas leak during sewer line repair

SALT LAKE CITY — Nearby businesses at Trolley Square were temporarily evacuated when crews hit a gas line while repairing a sewer line Thursday morning. No injuries were reported.
Officials received reports of the gas leak just before noon. Upon arrival, it was discovered that a gas line was hit while repairs were being done to a sewer line in the area.
Nearby businesses were evacuated temporarily. The Salt Lake City Fire Department has since cleared the area and left repairs to Enbridge Gas Company.