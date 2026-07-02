Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
NewsLocal NewsSalt Lake County 

Actions

Trolley Square briefly evacuated after gas leak during sewer line repair

Police,Lights
Shutterstock
Police,Lights
Posted

SALT LAKE CITY — Nearby businesses at Trolley Square were temporarily evacuated when crews hit a gas line while repairing a sewer line Thursday morning. No injuries were reported.

Officials received reports of the gas leak just before noon. Upon arrival, it was discovered that a gas line was hit while repairs were being done to a sewer line in the area.

Nearby businesses were evacuated temporarily. The Salt Lake City Fire Department has since cleared the area and left repairs to Enbridge Gas Company.

Recent Northern Utah Stories

 

DirecTV customers have lost access to FOX 13 and FOX – Here’s how to stay connected