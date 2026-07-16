Utah Mammoth drop their 2026-27 schedule

SALT LAKE CITY — The Utah Mammoth announced their upcoming season schedule, which includes the team's first appearance in the NHL's Winter Classic on Dec. 31 at Rice-Eccles Stadium.
Utah will open the season on Oct. 1 at Delta Center against Chicago, followed by a 5-game road trip. The Mammoth will be road warriors in the early part of the season as the team will play only 11 home games among their first 28 games of the season.
Thur., Oct. 1 - CHICAGO
Sat. Oct 3 - at Columbus
Sun. Oct. 4 - at NY Rangers
Tue., Oct. 6 - at New Jersey
Thur., Oct. 8 - at Boston
Sat., Oct. 10 - at Buffalo
Tue., Oct. 13 - TORONTO
Thur., Oct. 15 - at Edmonton
Sat., Oct. 17 - EDMONTON
Mon., Oct. 19 - PITTSBURGH
Thur., Oct. 22 - at Seattle
Sat., Oct. 24 - TAMPA BAY
Tue., Oct. 27 - MINNESOTA
Thur., Oct. 29 - at Pittsburgh
Sun., Nov. 1 - at Philadelphia
Tue., Nov. 3 - at Toronto
Thur., Nov. 5 - at Montreal
Sat. Nov. 7 - at Ottawa
Wed., Nov. 11 - at Vegas
Thur., Nov. 12 - ST. LOUIS
Sat., Nov. 14 - SAN JOSE
Mon., Nov. 16 - VANCOUVER
Wed., Nov. 18 - COLORADO
Sat., Nov. 21 - ANAHEIM
Mon., Nov. 23 - at Winnipeg
Wed., Nov. 25 - at Minnesota
Fri., Nov. 27 - at Nashville
Sat., Nov. 28 - at Dallas
Mon., Nov. 30 - MONTREAL
Wed., Dec. 2 - WINNIPEG
Thur., Dec. 3 - at Vegas
Sat., Dec. 5 - at Los Angeles
Thur., Dec. 10 - ST LOUIS
Sat., Dec. 12 - at Chicago
Mon., Dec. 14 - at Colorado
Tues., Dec. 15 - NY ISLANDERS
Thur., Dec. 17 - CAROLINA
Sat., Dec. 19 - at Edmonton
Mon., Dec. 21 - at Vancouver
Sat. , Dec. 26 - at Los Angeles
Tue., Dec. 29 - NEW JERSEY
Thur., Dec. 31 - COLORADO (Rice-Eccles Stadium)
Sat., Jan. 2 - VANCOUVER
Tue., Jan. 5 - OTTAWA
Thur., Jan. 7 - at Detroit
Sat., Jan. 9 - at Winnipeg
Tue., Jan. 12 - at Chicago
Wed., Jan. 13 - DETROIT
Fri., Jan. 15 - LOS ANGELES
Mon., Jan. 18 - at San Jose
Sat., Jan. 23 - BOSTON
Mon., Jan. 25 - MINNESOTA
Wed., Jan. 27 - BUFFALO
Fri., Jan. 29 - WASHINGTON
Sun., Jan. 31 - NASHVILLE
Tue., Feb. 2 - NASHVILLE
Wed., Feb. 3 - at Calgary
Fri., Feb. 12 - CALGARY
Sun., Feb. 14 - at Washington
Mon., Feb. 15 - at NY Islanders
Wed., Feb. 17 - COLUMBUS
Fri., Feb. 19 - SEATTLE
Sun., Feb. 21 - at St. Louis
Wed., Feb. 24 - CALGARY
Fri.,, Feb. 26 - FLORIDA
Sun., Feb. 28 - at Tampa Bay
Tue., Mar. 2 - at Florida
Thu., Mar. 4 - at Nashville
Sun., Mar. 7 - at Carolina
Tue., Mar. 9 - NY RANGERS
Sat., Mar. 13 - PHILADELPHIA
Mon., Mar. 15 - DALLAS
Thur., Mar. 18 - at Anaheim
Fri., Mar. 19 - CHICAGO
Sun., Mar. 21 - at Minnesota
Tue., Mar. 23 - at Colorado
Fri., Mar. 26 - SAN JOSE
Tue., Mar. 30 - at Seattle
Thur., Apr. 1 - ANAHEIM
Sat., Apr. 3 - VEGAS
Mon., Apr. 5 - WINNIPEG
Wed., Apr. 7 - DALLAS
Fri., Apr. 9 - at Dallas
Sat., Apr. 10 - at St. Louis