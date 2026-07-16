Utah Mammoth drop their 2026-27 schedule

SALT LAKE CITY — The Utah Mammoth announced their upcoming season schedule, which includes the team's first appearance in the NHL's Winter Classic on Dec. 31 at Rice-Eccles Stadium.

Utah will open the season on Oct. 1 at Delta Center against Chicago, followed by a 5-game road trip. The Mammoth will be road warriors in the early part of the season as the team will play only 11 home games among their first 28 games of the season.

Thur., Oct. 1 - CHICAGO

Sat. Oct 3 - at Columbus

Sun. Oct. 4 - at NY Rangers

Tue., Oct. 6 - at New Jersey

Thur., Oct. 8 - at Boston

Sat., Oct. 10 - at Buffalo

Tue., Oct. 13 - TORONTO

Thur., Oct. 15 - at Edmonton

Sat., Oct. 17 - EDMONTON

Mon., Oct. 19 - PITTSBURGH

Thur., Oct. 22 - at Seattle

Sat., Oct. 24 - TAMPA BAY

Tue., Oct. 27 - MINNESOTA

Thur., Oct. 29 - at Pittsburgh

Sun., Nov. 1 - at Philadelphia

Tue., Nov. 3 - at Toronto

Thur., Nov. 5 - at Montreal

Sat. Nov. 7 - at Ottawa

Wed., Nov. 11 - at Vegas

Thur., Nov. 12 - ST. LOUIS

Sat., Nov. 14 - SAN JOSE

Mon., Nov. 16 - VANCOUVER

Wed., Nov. 18 - COLORADO

Sat., Nov. 21 - ANAHEIM

Mon., Nov. 23 - at Winnipeg

Wed., Nov. 25 - at Minnesota

Fri., Nov. 27 - at Nashville

Sat., Nov. 28 - at Dallas

Mon., Nov. 30 - MONTREAL

Wed., Dec. 2 - WINNIPEG

Thur., Dec. 3 - at Vegas

Sat., Dec. 5 - at Los Angeles

Thur., Dec. 10 - ST LOUIS

Sat., Dec. 12 - at Chicago

Mon., Dec. 14 - at Colorado

Tues., Dec. 15 - NY ISLANDERS

Thur., Dec. 17 - CAROLINA

Sat., Dec. 19 - at Edmonton

Mon., Dec. 21 - at Vancouver

Sat. , Dec. 26 - at Los Angeles

Tue., Dec. 29 - NEW JERSEY

Thur., Dec. 31 - COLORADO (Rice-Eccles Stadium)

Sat., Jan. 2 - VANCOUVER

Tue., Jan. 5 - OTTAWA

Thur., Jan. 7 - at Detroit

Sat., Jan. 9 - at Winnipeg

Tue., Jan. 12 - at Chicago

Wed., Jan. 13 - DETROIT

Fri., Jan. 15 - LOS ANGELES

Mon., Jan. 18 - at San Jose

Sat., Jan. 23 - BOSTON

Mon., Jan. 25 - MINNESOTA

Wed., Jan. 27 - BUFFALO

Fri., Jan. 29 - WASHINGTON

Sun., Jan. 31 - NASHVILLE

Tue., Feb. 2 - NASHVILLE

Wed., Feb. 3 - at Calgary

Fri., Feb. 12 - CALGARY

Sun., Feb. 14 - at Washington

Mon., Feb. 15 - at NY Islanders

Wed., Feb. 17 - COLUMBUS

Fri., Feb. 19 - SEATTLE

Sun., Feb. 21 - at St. Louis

Wed., Feb. 24 - CALGARY

Fri.,, Feb. 26 - FLORIDA

Sun., Feb. 28 - at Tampa Bay

Tue., Mar. 2 - at Florida

Thu., Mar. 4 - at Nashville

Sun., Mar. 7 - at Carolina

Tue., Mar. 9 - NY RANGERS

Sat., Mar. 13 - PHILADELPHIA

Mon., Mar. 15 - DALLAS

Thur., Mar. 18 - at Anaheim

Fri., Mar. 19 - CHICAGO

Sun., Mar. 21 - at Minnesota

Tue., Mar. 23 - at Colorado

Fri., Mar. 26 - SAN JOSE

Tue., Mar. 30 - at Seattle

Thur., Apr. 1 - ANAHEIM

Sat., Apr. 3 - VEGAS

Mon., Apr. 5 - WINNIPEG

Wed., Apr. 7 - DALLAS

Fri., Apr. 9 - at Dallas

Sat., Apr. 10 - at St. Louis